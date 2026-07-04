Мотоциклист погиб в аварии на дороге Ставрополя

В Ставрополе на улице Льва Толстого 3 июля 2026 года произошла смертельная авария. Около часа дня водитель автомобиля «Киа» на левом повороте не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который двигался по встречке. В результате произошло столкновение.
«40-летний водитель мототранспорта (мужчина, местный житель) погиб на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.
Автомобилем управляла 51-летняя местная жительница. За последние два года ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз. Точные обстоятельства ДТП пока выясняются.
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