Фестиваль вина и сыра приостанавливали в Ессентуках из-за авиационной опасности

Во время действия режима авиационной опасности в Ессентуках приостанавливали работу фестиваля вина и сыра. Он проходит на театральной площади города. После объявления особого режима глава курорта Владимир Крутников обратился к жителям:

«Работа фестиваля приостановлена. Просьба всем укрыться в помещении», – написал он в своих соцсетях.

Авиационная опасность на Ставрополье действовала около часа. После отмены режима мероприятие возобновили – люди смогли вернуться на площадь.

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