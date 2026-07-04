Один человек пострадал при пожаре в Ставрополе Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе 4 июня 2026 года на территории производственного склада произошел пожар. Как сообщили в ПАСС региона, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. В результате один человек пострадал.

«Горение происходит в производственно-складском здании на площади предварительно 1000 квадратных метров. На месте работают более 34 человек и 10 единиц техники», – рассказали в МЧС Ставропольского края.

Дальнейшая информация пока уточняется.

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