Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличились до 3500 квадратных метров. Фото: МЧС СК

В Ставрополе площадь пожара на складе лакокрасочных материалов увеличились до 3500 квадратных метров. В настоящее время есть угроза распространения огня. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, для тушения пожара задействован вертолет Ми-8.

«Также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства», – добавляют в ведомстве.

Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона. Один из работников склада получил травмы средней степени тяжести. Сейчас он находится в больнице.

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