Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Ставрополе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в краевой столице. Возгорание произошло 4 июля 2026 года в складском помещении на проспекте Кулакова. Огонь распространился на площадь в 300- квадратных метров. Для тушения привлекли вертолет Ми-8.

«Прокуратура Промышленного района города Ставрополя устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасности», – сообщили в ведомстве.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальных мероприятий стоят на контроле надзорников.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru