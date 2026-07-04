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НовостиПроисшествия4 июля 2026 14:29

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Ставрополе

Надзорники установят причину и условия произошедшего
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Ставрополе

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Ставрополе

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в краевой столице. Возгорание произошло 4 июля 2026 года в складском помещении на проспекте Кулакова. Огонь распространился на площадь в 300- квадратных метров. Для тушения привлекли вертолет Ми-8.

«Прокуратура Промышленного района города Ставрополя устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасности», – сообщили в ведомстве.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальных мероприятий стоят на контроле надзорников.

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