До 5000 квадратных метров увеличилась площадь пожара на складе в Ставрополе. Фото: МЧС СК

В Ставрополе продолжают тушить пожар, начавшийся утром 4 июля на складе лакокрасочных материалов. Площадь возгорания увеличилась до 5000 квадратных метров. Вертолет Ми-8 сбросил на очаг пожара уже около восьми тонн воды.

«Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания», – сообщили в МЧС Ставропольского края.

Сейчас на месте работают более 160 человек личного состава и 36 единиц спецтехники. Работы продолжаются.

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