Выпускница из Кисловодска сдала ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске еще одна школьница получила максимальный балл на ЕГЭ. Ученица седьмой школы Асият Джаттоева набрала 100 баллов по биологии. Девушка давно хотела стать врачом и несколько лет целенаправленно готовилась к экзамену, чтобы поступить в медицинский вуз.

«За каждым стобалльным результатом стоит серьезная работа самого ученика, его учителей и родителей. Асият Джаттоева показала отличный результат по биологии.Такие целеустремленные, способные и трудолюбивые ребята – это будущее Кисловодска и всей страны. Поздравляю Асият, ее семью и педагогов с этим успехом», – сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Теперь девушке предстоит выбрать вуз для продолжения обучения. В администрации уверены, что ее упорство и старание помогут добиться новых успехов в профессии.

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