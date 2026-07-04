В Левокумском округе Ставрополья выбрали объект для благоустройства в 2027 году

В Левокумском округе выбрали объекты для благоустройства в 2027 году. Фото: администрация Левокумского округа

В Левокумском округе Ставрополья подвели итоги голосования по выбору объекта благоустройства на 2027 год. Победителем стала аллея в селе Урожайном на улице Бульварной. Здесь появится современная пешеходная зона с дорожками, зонами отдыха, навесами с лавками, искусственными водоемами и мостиками. Проект также предусматривает создание безопасных участков в местах пересечения аллеи с местными дорогами и федеральной трассой.

«Благодаря активному участию округа в формировании комфортной городской среды в течение последних нескольких лет мы благоустроили парк в селе Правокумском, улицу Лыхова в селе Владимировка, зону отдыха "Родные берега" и три парковые территории в селе Левокумском», – сообщил глава Левокумского округа Андрей Иванов.

Голосование прошло в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2026 году в рамках нацпроекта в селе Левокумском продолжается благоустройство двухкилометровой пешеходной дорожки по улице Гагарина.

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