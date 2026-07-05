В Ставрополе почти на две недели перекроют участок одной из улиц. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе с 6 июля временно изменится схема движения транспорта. Почти на две недели для автомобилей закроют участок улицы Пархоменко, где начнется реконструкция коллектора ливневой канализации.

Как сообщили в городской администрации, ограничения будут действовать с начала суток 6 июля до конца суток 20 июля. Движение полностью перекроют на участке улицы Пархоменко от дома №1 до дома №4 – от пересечения с улицей Ландыш-4 до проезда Кожевенного. Протяженность ремонтируемого участка составит около 30 метров.

Для автомобилистов уже определили пути объезда. Объехать закрытый участок можно будет по улице Ландыш-3 и проезду Кожевенному. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, чтобы избежать задержек в пути.

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