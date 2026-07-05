Жительницу Ставрополя осудят за серию краж из магазинов в Шпаковском округе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Шпаковском округе завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Ставрополя, которую обвиняют сразу в двух магазинных кражах.

По данным полиции, один из эпизодов произошел вечером в магазине села Верхнерусского. Женщина сложила в пакет продукты и зарядное устройство, а на кассе оплатила только напиток, который держала в руках. Ее действия заметил охранник.

Во время расследования сотрудники полиции установили, что обвиняемая причастна еще к одной краже из магазина в Михайловске. На допросе женщина призналась, что часть похищенных товаров оставила себе, а остальное продала.

Уголовное дело уже направлено в Шпаковский районный суд.

«Обвиняемая пояснила, что часть похищенного оставила себе, а остальное продала», – сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru