Семь образовательных учреждений обновят этим летом в округе Ставрополья. Фото: администрация Георгиевского округа

В Георгиевском округе Ставрополья продолжается благоустройство территорий образовательных учреждений. До конца лета обновят площадки одной школы и шести детских садов.

Сейчас работы идут в детских садах села Новозаведенного, поселков Новоульяновского и Падинского, а также в Георгиевске. На объектах укладывают новый асфальт и устанавливают бордюрный камень.

Часть работ уже завершена. Новые дворы получили детские сады в станице Незлобной и поселке Новом. Кроме того, полностью благоустроена территория школы №12 в Незлобной, где уложили тротуарную плитку.

Все проекты финансируются из муниципального бюджета.

«Продолжаем поэтапно приводить в порядок территории образовательных учреждений. Это не только про удобство, но в первую очередь про безопасность», – рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

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