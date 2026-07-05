Детскую площадку за 4,7 млн рублей откроют в Кочубеевском округе Ставрополья. Фото: администрация Кочубеевского округа

В селе Вревском Кочубеевского округа Ставрополья подходит к завершению строительство новой детской площадки. Игровое пространство создают по губернаторской программе поддержки местных инициатив.

Стоимость проекта составила 4,7 млн рублей. Почти половину этой суммы – 2,3 млн рублей – выделили из краевого бюджета. Сейчас подрядчики завершают последние работы, а открыть площадку для жителей планируют уже к началу августа.

В этом году только в Кочубеевском округе рассчитывают реализовать 14 инициативных проектов. Всего по Ставропольскому краю их будет около 180.

«Благоустройство населенных пунктов начинается с проектов, которые действительно востребованы. Новая детская площадка в селе Вревском станет настоящим центром притяжения для семей с детьми», – поделился глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

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