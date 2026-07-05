Житель Арзгира на Ставрополье открыл автомастерскую благодаря соцконтракту. Фото: администрация Арзгирского округа

Житель села Арзгир на Ставрополье превратил свое увлечение автомобилями в собственное дело благодаря программе социальных контрактов. На средства господдержки мужчина приобрел необходимое оборудование и открыл автомастерскую.

Как рассказали в администрации округа, Иван Шиловский давно занимается ремонтом автомобилей, разбирается в электрооборудовании и компьютерной диагностике. После заключения социального контракта он смог купить профессиональные инструменты и начать оказывать услуги по обслуживанию инжекторных систем и диагностике машин.

В этом году в Арзгирском округе планируют заключить более 40 социальных контрактов.

«Дело Ивана Шиловского – еще один пример того, когда желание трудиться приводит к развитию и дает стабильный доход», – добавил глава округа Алексей Палагута.

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