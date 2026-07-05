В Ставрополе начали благоустраивать историческую улицу Шаумяна. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе начались работы по благоустройству улицы Шаумяна. После реконструкции одна из старейших городских улиц превратится в пешеходную зону, которой смогут пользоваться как жители, так и туристы.

Работы проходят на участке от улицы Казачьей до Голенева. Здесь появятся новое освещение, камеры видеонаблюдения, система автополива, зеленые насаждения, поручни и пандусы для маломобильных жителей и родителей с колясками. Также специалисты приведут в порядок подпорные стены.

Отдельное внимание уделят организации работы предпринимателей. Для разгрузки товаров оборудуют специальные площадки, а въезд крупногабаритного транспорта ограничат по времени, чтобы он не мешал пешеходам.

Кроме того, инвесторы благоустроят прилегающую территорию возле рынка, где установят «сухой» фонтан и детскую карусель.

«Пройтись по новой пешеходной зоне горожане и гости краевой столицы смогут уже осенью», – сообщил мэра Ставрополя Иван Ульянченко.

По словам мэра, ежедневно по улице Шаумяна проходят от 30 до 50 тысяч человек, поэтому обновленное пространство планируют использовать не только для прогулок, но и для ярмарок и городских мероприятий.

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