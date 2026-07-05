Урожай малины в Предгорном округе Ставрополья вырос на 20% благодаря комбайну. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставрополья механизация помогла заметно увеличить урожай малины. После покупки специального комбайна фермерское хозяйство смогло повысить объемы производства примерно на пятую часть.

Как рассказали в администрации округа, плантации расположены в станице Суворовской. На площади семь гектаров выращивают сорт «Полька», который отличается высокой урожайностью и устойчивостью. Обычно хозяйство собирает до 25 тонн ягод за сезон, однако в этом году рассчитывает получить уже свыше 30 тонн.

Приобретенный в прошлом году специализированный комбайн позволил ускорить уборку урожая и повысить эффективность работы. Сейчас свежую малину поставляют как в местные, так и в федеральные торговые сети, а часть продукции используют при производстве детского питания.

Пик сбора ягод ожидается в середине июля, а сезон завершится с первыми осенними заморозками.

«Мы видим прибавку урожая примерно на пятую часть, что подтверждает правильность выбранной стратегии», – сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

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