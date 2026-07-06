В Ставрополе завершили капремонт крыш двух МКД. Фото: фонд капремонта СК

В Ставрополе завершили капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов. Здания располагаются на улицах Шевченко, 89 и Лермонтова, 239/4. Общая стоимость работ составила более 6,7 млн рублей.

«Дома были построены с разницей почти в сорок лет – в 1963 и 2001 годах, но оба здания столкнулись с одинаковой проблемой: кровельные конструкции утратили первоначальные эксплуатационные характеристики», – сообщили в фонде капремонта Ставрополья.

В ходе работ подрядчик демонтировал старую кровлю, заменил поврежденные элементы стропильной системы и обрешетки. После этого специалисты обработали деревянные конструкции современными составами огнебиозащиты, устроили парогидроизолшяцию и слуховые окна. Последним этапом стал монтаж новой кровли из металлопрофиля, восстановление вентиляционных каналов, установка ограждений и новой водосточной системы.

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