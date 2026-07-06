В Пятигорске экскаватором отводили воду от подтопленного моста через Золотушку. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске в ночь на 6 июля коммунальные службы экстренно отводили воду от моста через реку Золотушку. Для этого на место направили спецтехнику, включая экскаватор, который помог прорыть траншею и снизить уровень подтопления.

Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, проезжая часть на улице Иглина оказалась затоплена. По опубликованным кадрам видно, что вода полностью покрыла дорогу – автомобили с трудом проезжают участок, а местами движение стало невозможным.

Администрация города приняла решение задействовать технику, чтобы быстрее восстановить нормальный отток воды. Экскаватор использовали для создания временного канала, который позволил перенаправить потоки с проезжей части. Подтопление произошло после обильных дождей, прошедших в регионе. Осадки в выходные 4-5 июля привели к подъему уровня воды в реках и осложнили ситуацию на отдельных участках дорог.

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