С начала года ставропольцы заключили соцконтракты на 300 млн рублей

Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе продолжается поддержка социальных контрактов. Около 90 социальных контрактов на сумму более 300 млн рублей заключили с начала 2026 года.

«Это эффективная мера государственной поддержки, которая помогает жителям реализовать свои идеи, открыть собственное дело и повысить уровень доходов семьи», – рассказывает мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

С помощью программы одна из участниц, работающая клиническим психологом, приобрела нейропсихологическое оборудование, мебель и оргтехнику для развития собственного центра. Другая получательница социальной помощи на средства контракта оборудовала пространство для мам с детьми, приобрела мебель, технику, специализированные психологические инструменты и программное обеспечение.

По всем вопросам можно обращаться в городской комитет труда и социальной защиты населения по улице Ленина, 415 Б.

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