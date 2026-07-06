На лечение гепатита С на Ставрополье направили более 206 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на лечение пациентов с хроническим гепатитом С в Ставропольском крае предусмотрели более 206 млн рублей. Все необходимые обследования и противовирусная терапия доступны жителям региона бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Финансирование позволяет проводить лабораторную диагностику, определять вирусную нагрузку, выполнять обследование печени, организовывать консультации профильных специалистов и обеспечивать пациентов современными препаратами.

«В Ставропольском крае последовательно наращивается охват как диагностикой, так и лечением пациентов с гепатитом С, которым обеспечен доступ к дорогостоящей терапии по ОМС», – рассказали в Территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

С прошлого года тестирование на гепатит С включено в программу диспансеризации для граждан старше 25 лет и проводится один раз в десять лет. Только в этом году уже выполнено более 54 тысяч скрининговых исследований, большинство из которых прошло во время профилактических медицинских осмотров.

Медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом оказывают в 15 дневных стационарах, а диспансерное наблюдение ведут 34 специализированных кабинета инфекционных заболеваний.

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