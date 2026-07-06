Семьям с детьми на Ставрополье выплатили более 26 млрд рублей с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года семьи с детьми в Ставропольском крае получили более 26 млрд рублей различных социальных выплат. Большая часть этой суммы (около 70%) пришлась на единое пособие, которое остается самой востребованной мерой поддержки.

Еще порядка 7% составили пособия при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет. Остальные средства пошли на материнский капитал, выплаты по беременности и родам, новую ежегодную семейную выплату и другие меры поддержки.

Сегодня единое пособие получают родители более 260 тысяч детей, а также свыше шести тысяч будущих мам. При этом большинство выплат оформляется автоматически или через портал Госуслуг без необходимости собирать дополнительные документы.

С июня в России начала действовать новая ежегодная семейная выплата. Она позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Для жителей Ставропольского края этот показатель составляет 23 940 рублей.

«Наша главная задача – обеспечить максимальную доступность государственных услуг и бесперебойное перечисление средств», – рассказали в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

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