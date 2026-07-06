Подросток и начинающий водитель пострадали в аварии на Ставрополье

Фото: госавтоинспекция Ставрополья

В Нефтекумском округе Ставропольского края 16-летний подросток и начинающий водитель пострадали в аварии. Женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. На момент аварии у водителя был год стажа, за это время ее один раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

«По предварительным данным, 05.07.2026 в 00 часов 04 минут в Нефтекумском округе (в черте населенного пункта села Ачикулак), водитель, управляя транспортным средством “Датсун”, двигалась со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием», – комментируют в Госавтоинспекции Ставрополья.

После аварии обоих пострадавших доставили в Нефтекумскую городскую больницу. На данный момент проводится проверка. Детали происшествия уточняются.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru