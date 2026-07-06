На Ставрополье врачи мобильной бригады приняли 58 жителей хутора Славяновского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильная врачебная бригада Минераловодской районной больницы побывала в хуторе Славяновском на Ставрополье. За один выезд медицинскую помощь получили 58 местных жителей.

Пациентов принимали терапевт, гастроэнтеролог и уролог. Медики выполнили биохимические анализы крови, обследование на ВИЧ, дали рекомендации по здоровому образу жизни, скорректировали лечение и определили группы здоровья. Диспансеризацию прошли 20 человек, еще трое – углубленную, а 12 жителей обследовали по программе репродуктивного здоровья. По итогам осмотров под диспансерное наблюдение взяли 15 пациентов.

С начала года в рамках проекта осмотрено около 34 тысяч человек, выявлено более четырех тысяч заболеваний. В прошлом году мобильные бригады совершили около четырех тысяч выездов, осмотрев рекордные 100 тыс. пациентов, – добавили в минздраве Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru