Поставки бензина в Ставропольском крае увеличат после резкого роста спроса Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье начали завозить дополнительные партии бензина и дизельного топлива после того, как в последние дни на автозаправках на них резко вырос спрос. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании у губернатора Владимира Владимирова.

По данным краевого минпрома, обычно жители региона потребляют около 2,2 тысячи тонн топлива в сутки. Однако в отдельные дни объем реализации превысил три тысячи тонн. Чтобы избежать дефицита, в край уже направили 5,2 тысячи тонн бензина АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и еще шесть тысяч тонн дизельного топлива.

Во время совещания также рассмотрели возможность введения дополнительных ограничений на продажу топлива. Губернатор выступил против чрезмерных лимитов, пояснив, что они только увеличат очереди на АЗС.

«Если установить меньший объем, людям придется по нескольку раз стоять в очередях, чтобы заправить полный бак. Не нужно создавать землякам лишние неудобства. При этом в приоритетном порядке топливо должны получать автомобили экстренных служб, правоохранительных органов, МЧС и наши аграрии», – сказал Владимиров.

По итогам совещания минпрому поручили ежедневно отслеживать поставки топлива и оперативно реагировать на изменения ситуации, а минсельхозу – обеспечить сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами в разгар уборочной кампании и подготовить механизм бесперебойного снабжения фермеров.

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