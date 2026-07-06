Ставрополь оказался на 84 месте рейтинга городов России по зарплатам в отраслях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополь занял 84 место в рейтинге российских городов по уровню отраслевых зарплат за первый квартал 2026 года. Такими данными делится РИА Новости.

Наиболее высокие зарплаты в краевой столице получают сотрудники банковской и финансовой сферы. Их средний доход составляет около 101 тысячи рублей в месяц. При этом средняя номинальная зарплата по городу достигла 78 тысяч рублей.

Остальные города Северного Кавказа расположились еще ниже. Махачкала заняла 94 место (наибольшие зарплаты в сфере госслужбы), Черкесск – 96-е (госслужба), Владикавказ – 98-е (энергетика), а Магас оказался на предпоследней строчке рейтинга (госслужба).

Лидером исследования стал Южно-Сахалинск, где работники добывающей отрасли получают в среднем 528 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла Москва с зарплатами до 398 тысяч рублей в банковском секторе.

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