Память художника Николая Ярошенко почтят в Кисловодске

Фото: минкультуры Ставрополья

В Кисловодске почтят память художника Николая Ярошенко. В 1885 году он купил «Белую виллу» в Кисловодске, где жил и писал картины вплоть до своей смерти 8 июля 1898 года. Мероприятия пройдут 6 июля в мемориальном музее-усадьбе художника.

«Памятные мероприятия, посвященные выдающемуся художнику Николаю Ярошенко, – это возможность сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие художника. Мы должны помнить и чтить тех, кто внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры, и Николай Александрович, безусловно, один из них», – рассказали в министерстве культуры Ставропольского края.

В день памяти гости усадьбы смогут увидеть не только работы художника, но и посетить тематические экскурсии о жизни и творческом пути Ярошенко. Все мероприятия будут сопровождаться музыкальными произведениями отечественных композиторов.

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