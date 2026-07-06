Прокуратура добилась подключения многоэтажки к водоснабжению в Ессентуках Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура через суд добилась подключения многоэтажки к водоснабжению в Ессентуках. Проверку организовали после обращений собственников квартир.

Выяснилось, что жильцы заключили договоры с застройщиком на подключение дома к централизованным инженерным сетям. Согласно актам технологического присоединения, необходимые работы завершились еще в 2025 году.

Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация фактически не подключила дом к системе холодного водоснабжения и водоотведения. В результате люди не могли пользоваться коммунальными услугами в полном объеме. Прокуратура направила иск в Ессентукский городской суд с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию выполнить подключение здания.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения находится на особом контроле прокуратуры города», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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