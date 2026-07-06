В Кисловодске собираются установить городскую навигацию

Фото: администрация города Кисловодска

В Кисловодске впервые собираются установить городскую навигацию. Она будет помогать гостям и жителям города ориентироваться по ключевым туристическим и общественным маршрутам. Первые стелы с указателями в городе уже установили.

«Начали впервые размещать новую городскую навигацию для жителей и гостей нашего города. Первые стелы уже установлены, в том числе в районе железнодорожного вокзала, чтобы человек сразу по прибытии мог понять, как пройти к основным точкам города. На указателях обозначены маршруты до Курортного бульвара, Главных нарзанных ванн, Нарзанной галереи, Колоннады, Национального парка “Кисловодский”, Комсомольского парка и Старого озера», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Подрядчик уже завершает работы. С конструкций снимают транспортировочную пленку, приводят в порядок части столбов, убирая остатки бетона после монтажа. Местами планируются покраска и дополнительные методы защиты конструкций.

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