Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам более 55 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю жители Ставропольского края потеряли из-за дистанционных мошенников около 55,6 млн рублей. Одной из пострадавших стала 57-летняя жительница Пятигорска. Женщина рассказала полицейским, что сначала приняла участие в голосовании по вопросам ТСЖ в одном из мессенджеров, после чего ей позвонили неизвестные.

Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее аккаунт на портале госуслуг якобы взломан, а злоумышленники пытаются похитить деньги со счетов. Чтобы «сохранить» сбережения, женщине предложили перевести их на так называемый безопасный счет.

Следуя инструкциям аферистов, пятигорчанка отправила более 990 тысяч рублей на указанные реквизиты. Лишь позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

«Не переводите свои сбережения по указанию собеседников, кем бы они ни представлялись. Помните, что не существует никакого "безопасного счета"», – напомнили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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