Ветеран СВО из Ставрополья через суд получил право на выплату в миллион рублей. Фото: прокуратура СК

В Ставропольском крае ветеран боевых действий получил право на единовременную выплату в миллион рублей после вмешательства прокуратуры. Речь идет о региональной мере поддержки, связанной с награждением медалью Жукова.

Как установила прокуратура Курского округа, мужчина имел право на получение выплаты, но оформить ее мешало отсутствие подтверждения проживания в регионе на момент начала спецоперации. После проверки надзорное ведомство обратилось в суд с иском об установлении факта проживания ветерана на территории Ставропольского края.

Требования были удовлетворены, а право на выплату восстановлено.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены, мужчина получил право на получение единовременного социального пособия в размере миллиона рублей», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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