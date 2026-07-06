Более миллиона рублей конфисковали у хакера на Ставрополье

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

На Ставрополье у хакера конфисковали 1,2 млн рублей. Он зарабатывал с помощью использования вредоносных компьютерных программ. Помимо изъятия денег, мужчине также назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев.

«Мужчина узнал о возможностях незаконного заработка путем использования вредоносных компьютерных программ с целью несанкционированного копирования компьютерной информации неопределенного круга граждан и нейтрализации средств защиты компьютерной информации пользователей для завладения доступа к их криптокошелькам», – объясняют в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Его признали виновным по статье 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Сотрудники выехали на адрес и конфисковали денежные средства в пользу государства.

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