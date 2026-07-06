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НовостиОбщество6 июля 2026 13:51

За выходные на Ставрополье произошло 69 пожаров

Самым крупным стало возгорание производственного цеха площадью пять тысяч квадратных метров
Ева ТКАЧЕНКО
За выходные на Ставрополье произошло 69 пожаров

За выходные на Ставрополье произошло 69 пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные в Ставропольском крае зарегистрировали 69 пожаров. Из них 55 произошли на открытых территориях, еще 14 – на различных объектах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Самым масштабным стало возгорание производственного цеха на проспекте Кулакова в Ставрополе. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. Пострадал один человек, еще 150 были эвакуированы. В ликвидации участвовали 66 пожарных, 16 единиц техники и вертолет Ми-8.

Кроме того, в селе Красный Октябрь огонь уничтожил комбайн и охватил пять тысяч квадратных метров стерни. В селе Канглы загорелись хозяйственная постройка и два автомобиля, один человек получил травмы. В хуторе Розлив пожар уничтожил постройку с сеном на площади 540 квадратных метров.

За выходные также произошло 14 ДТП, в семи случаях к ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС. На водоемах зарегистрировано одно происшествие – в Андреевском пруду Благодарного утонул мужчина 1962 года рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано.

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