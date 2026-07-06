За выходные на Ставрополье произошло 69 пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные в Ставропольском крае зарегистрировали 69 пожаров. Из них 55 произошли на открытых территориях, еще 14 – на различных объектах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Самым масштабным стало возгорание производственного цеха на проспекте Кулакова в Ставрополе. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. Пострадал один человек, еще 150 были эвакуированы. В ликвидации участвовали 66 пожарных, 16 единиц техники и вертолет Ми-8.

Кроме того, в селе Красный Октябрь огонь уничтожил комбайн и охватил пять тысяч квадратных метров стерни. В селе Канглы загорелись хозяйственная постройка и два автомобиля, один человек получил травмы. В хуторе Розлив пожар уничтожил постройку с сеном на площади 540 квадратных метров.

За выходные также произошло 14 ДТП, в семи случаях к ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС. На водоемах зарегистрировано одно происшествие – в Андреевском пруду Благодарного утонул мужчина 1962 года рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано.

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