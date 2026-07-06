Прокуратура проверяет нападение бездомной собаки на женщину в Минводах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья прокуратура начала проверку после сообщений о нападении собаки на женщину. Инцидент произошел 2 июляв Минеральных Водах на улице Тбилисской.

Сейчас надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего и оценивает, насколько соблюдались нормы законодательства об ответственном обращении с животными. Отдельное внимание уделяется действиям служб, которые могли быть задействованы в ситуации.

Сейчас все детали инцидента продолжают выясняться. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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