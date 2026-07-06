Бастрыкин потребовал доклад о проверке разбитой дороги в Ипатово на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ипатово на Ставрополье обратили внимание на состояние дороги на улице Орджоникидзе. После публикаций в соцсетях в ситуацию вмешался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Речь идет об участке дороги, который, по словам местных жителей, длительное время находится в неудовлетворительном состоянии. Асфальт частично отсутствует, а на грунтовом полотне образовались ямы и неровности. Жители утверждают, что обращения в профильные службы результата не дали, а ремонтные работы так и не были организованы.

По данному факту следственное управление СК по Ставропольскому краю уже проводит процессуальную проверку. В рамках нее устанавливаются все обстоятельства ситуации и оценивается работа ответственных структур.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого управления Олегу Сидорову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в информационном центре СК России.

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