Ставрополье вошло в число лидеров по росту зарплат в сельском хозяйстве Фото: Ольга ЮШКОВА.

Средняя предлагаемая зарплата в Ставропольском крае за первое полугодие 2026 года увеличилась на 6% и достигла 65,2 тысячи рублей. Быстрее всего доходы росли у специалистов сельского хозяйства, добывающей отрасли и строительства. Такие данные приводит сервис по поиску работы.

Наибольший прирост зафиксирован в сфере добычи сырья, где медианная предлагаемая зарплата выросла сразу на 98% – до 139 тысяч рублей. Второе место заняло сельское хозяйство. Здесь работодатели увеличили зарплатные предложения на 63% – с 83,8 до 136,5 тысячи рублей. Замыкает тройку строительство и недвижимость, где рост составил 23%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 106,9 тысячи рублей.

Также в пятерку отраслей с самым заметным увеличением зарплат вошли сферы безопасности и туризма.

«В первом полугодии 2026 года наиболее заметный рост зарплат наблюдался у специалистов рабочих профессий и линейного персонала. При этом лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают», – рассказали эксперты.

По данным сервиса, самые высокие зарплатные предложения среди массовых профессий сегодня получают машинисты – медианная зарплата в этой сфере составляет почти 185 тысяч рублей.

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