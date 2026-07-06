В 2026 году на Ставрополье планируют обновить крыши в 225 многоквартирных домах

В этом году на Ставрополье планируют обновить крыши в 225 многоквартирных домах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году на Ставрополье планируют обновить крыши в 225 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены на 32 объектах. Всего в этом году собираются выполнить более 800 видов ремонтных работ в 500 домах.

«Поставил задачу краевому фонду капремонта: во время ремонта крыш необходимо строго учитывать прогноз погоды. Если есть риск дождя, раскрывать кровлю нельзя. Это простое правило, которое поможет защитить квартиры людей от затопления», – пишет в соцсетях Владимир Владимиров.

Также в крае продолжают выплачивать компенсацию тем, чье жилье пострадало во время предыдущих работ из-за неподходящих погодных условий. По словам губернатора, ущерб возместили уже 80% пострадавшим.

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