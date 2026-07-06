Владимиров поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в тушении пожара в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На еженедельном совещании Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников МЧС, которые занимались тушением пожара, произошедшего в Ставрополе в выходные. Для ликвидации возгорания были задействованы более 160 человек и 36 единиц техники, включая вертолет МИ-8 МЧС России.

«Благодарю всех, кто помог ликвидировать пожар. Это был серьезный вызов. Главное – удалось уберечь жизни земляков», – рассказал Владимир Владимиров.

Напомним, что 4 июля на территории индустриального парка СКИП «Мастер» произошел пожар. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, пострадал один человек – работник склада. Причины возгорания устанавливаются.

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