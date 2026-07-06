Бойцам на Запорожье доставили гумпомощь из Апанасенковского округа Ставрополья. Фото: администрация Апанасенковского округа

Из Апанасенковского округа Ставропольского края отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения спецоперации. Бойцам на Запорожском направлении передали УАЗ, маскировочные сети, оборудование, предметы первой необходимости и посылки из дома.

«Работа по сбору и доставке гуманитарных грузов ведется на постоянной основе. Понимаем, насколько важна для бойцов надежная связь с тылом, внимание и забота. Каждый рейс стараемся сделать максимально полезным: максимально учитываем запросы подразделений. Убежден, только объединив усилия, мы приблизим Победу», – заявил глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Это седьмая партия гумпомощи в зону СВО с начала 2026 года, которую организовывает муниципалитет.

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