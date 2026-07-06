В Пятигорске после увеличения количества автобусов расширится маршрутная сеть

В сентябре парк пополнится ещё 20 автобусами средней вместимости. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре в Пятигорске начнут работу новые муниципальные автобусные маршруты. Об этом глава города Дмитрий Ворошилов рассказал во время прямой линии, которая прошла в воскресенье, 5 июля.

В июне город получил от края 20 автобусов, что позволило оформить необходимую лицензию на пассажирские перевозки. Сейчас разработанный администрацией регулируемый тариф находится на рассмотрении региональной комиссии. После его утверждения будет объявлен конкурс среди компаний для обслуживания маршрутов.

Осенью автопарк пополнится ещё двадцатью машинами средней вместимости, и общее количество муниципальных автобусов достигнет сорока единиц. Первыми откроются направления с наибольшим числом обращений жителей: посёлок Свободы, Новопятигорск и Верхний Горячеводск.

«Планируем в следующем году расширять маршрутную сеть», – рассказал глава города во время общения с горожанами.

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