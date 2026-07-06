Работодателей на Ставрополье оштрафовали за трудоустройство бывших полицейских

По результатам проверки прокурор возбудил административные дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье прокуратура привлекла к административной ответственности три организации и двух должностных лиц. Их оштрафовали на общую сумму в 160 тысяч рублей за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как показала проверка надзорного ведомства, строительная компания, автошкола и индивидуальный предприниматель приняли на работу бывших сотрудников правоохранительных органов, но не уведомили об этом их предыдущих работодателей, как того требует закон. По результатам проверки прокурор возбудил административные дела в отношении виновных юридических и должностных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье мужчина получил 18 лет колонии за государственную измену. Осужденный планировал теракты и диверсии на территории региона.

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