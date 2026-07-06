На Ставрополье за неделю с укусами клещей к медикам обратились 238 человек

В регионе всё ещё растёт число заболевших клещевыми инфекциями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших клещевыми инфекциями. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заразившихся увеличилось на 15 человек.

Всего с начала года от укусов клещей пострадали уже 3279 жителей края. Только за прошедшую 27-ю неделю в больницы обратились 238 человек. На сегодняшний день медики подтвердили 33 случая заболевания клещевым боррелиозом и девять случаев крымской геморрагической лихорадки (КГЛ).

Для борьбы с переносчиками инфекции в регионе продолжаются акарицидные обработки, которые уже проведены на площади свыше 5129 гектаров.

Между тем, ранее Роспотребнадзор развеял миф о нашествии «клещей-мутантов» на Ставрополье. Речь идет о клещах рода Hyalomma, которые обычно обитают в Азии и Африке, но из-за изменения климата вместе с перелётными птицами начали осваивать южные регионы России.

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