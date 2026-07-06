Жительница Предгорья на Ставрополье фиктивно прописала в своём доме 10 человек

По указанному адресу граждане не проживали и об их фактическом местонахождении хозяйка дома не знала. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном районе Ставрополья полиция пресекла схему фиктивной регистрации. В ходе проверки сотрудники миграционного отдела ОМВД «Предгорный» установили, что 32-летняя жительница станицы Суворовской за деньги оформила в своём доме десять граждан из соседних регионов.

Для оформления документов женщина использовала портал госуслуг, подавая заявления в электронном виде. Однако фактически зарегистрированные лица по указанному адресу никогда не проживали, а собственница не располагала информацией об их местонахождении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы напоминают: нарушение правил постановки на учёт как иностранных, так и российских граждан является уголовным преступлением.

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