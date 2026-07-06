Ставропольские спортсмены вернулись с «золотом» с первенства России

Ставрополье в командном зачете представили: Илья Фиев, Анастасия Киричук, Мария Дробина и Александра Первова. Фото: соцсети главы города.

Победой ставропольских спортсменов завершилось первенство России по практической стрельбе, которое состоялось в Люберцах. Как сообщил в своих соцсетях глава Ставрополя Иван Ульянченко, среди 450 сильнейших стрелков из 38 регионов России команда юниоров Ставропольского края показала лучший результат, завоевав золото в престижных соревнованиях.

«Наш город в командном зачете представили: Илья Фиев, Анастасия Киричук, Мария Дробина и Александра Первова, которая в личном зачете по дуэльной стрельбе получила серебряную медаль», - сообщил он своим подписчикам.

Глава города поздравил ребят и пожелал им крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин.

Напомним, ранее сообщалось, что первая «умная» спортивная площадка появилась в Труновском округе Ставрополья. Объект построили в селе Донском.

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