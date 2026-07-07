На Ставрополье капремонт многоэтажек будут проводить с учетом прогноза погоды

Крыши в многоквартирных домах по программе капремонта на Ставрополье начали ремонтировать с учетом прогнозов об осадках. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов начали учитывать прогнозы погоды при ремонте крыш, чтобы защитить имущество жильцов. В случае угрозы дождя работы по раскрытию кровли не проводятся.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора края, региональному Фонду капремонта поставлена задача обеспечить защиту имущества собственников квартир во время ремонта: если есть вероятность осадков, кровлю не раскрывают.

«Это позволит избежать повреждения имущества жителей верхних этажей», – говорится в сообщении.

Ранее на прямой линии губернатора Владимира Владимирова жители края сообщали о случаях затопления квартир во время капитального ремонта. По поручению главы региона подрядчики выплачивают компенсации пострадавшим жильцам – около 80% владельцев уже получили возмещение ущерба.

«Еще раз отработайте с подрядчиками: перед дождем крыши раскрывать нельзя. Проверьте, как исполняется поручение. Капитальный ремонт должен улучшать качество жизни людей, а не наоборот», – поставил задачу Владимиров на совещании с руководством краевого Фонда капремонта.

Между тем, в 2026 году в регионе планируется провести капитальный ремонт крыш в 225 многоквартирных домах из примерно 500 запланированных объектов.

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