В Ставрополе продолжаются рейды по выявлению стихийных точек торговли Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе продолжают бороться с несанкционированной торговлей. С начала года специалисты администрации провели более 200 рейдов по улицам города и составили свыше 580 протоколов за нарушения. Общая сумма штрафов по итогам проверок превысила 1,8 млн рублей.

«В этом году специалисты администрации провели более 200 рейдов и составили более 580 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов – более 1,8 млн рублей», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В мэрии напоминают, что для легальной торговли в городе есть оборудованные площадки. Почти две тысячи торговых мест на рынках зарезервированы для местных производителей. Также предприниматели и фермеры могут продавать продукцию на ярмарках выходного дня и в рамках акции «Овощи к подъезду».

Жителей города призывают покупать продукты только в разрешенных местах, где соблюдаются требования к качеству и безопасности продукции.

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