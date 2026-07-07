Жители Ставрополя сообщили о задымлении на улице Кулакова. Фото: читатели «КП-Северный Кавказ»

Утром 7 июля жители Ставрополя сообщили о сильном задымлении в промышленной зоне на проспекте Кулакова.

На момент публикации официальных комментариев от экстренных служб или городских властей не поступало. Информация о возможном возгорании уточняется.

Напомним, 4 июля на территории одной из производственных баз на проспекте Кулакова произошел крупный пожар в складском помещении с лакокрасочными материалами. Причиной стала разгерметизация газового баллона.

Тогда огонь распространился на площади до пяти тысяч квадратных метров. В результате происшествия пострадал один работник склада, которого госпитализировали.

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