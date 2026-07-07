На Ставрополье за неделю клещи покусали еще 238 человек Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Ставропольском крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 238 человек. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано уже 3279 таких обращений.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в крае выявили 33 случая клещевого боррелиоза, за последнюю неделю их число увеличилось на 13. Также зарегистрировано девять случаев Крымской геморрагической лихорадки, еще два заболевания подтвердились за последние семь дней.

Для снижения риска распространения инфекций в регионе продолжают акарицидные обработки. На сегодняшний день специалисты обработали почти 5,13 тысячи гектаров территорий, включая летние лагеря, школы, детские сады, парки, скверы, пастбища и лесополосы.

Кроме того, по информации краевого управления ветеринарии, от клещей обработали более 282 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 368 тысяч голов мелкого рогатого скота. Роспотребнадзор также выдал 357 предписаний организациям о проведении необходимых профилактических мероприятий.

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