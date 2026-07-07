Три дома на Ставрополье отремонтируют по программе капремонта за 10,4 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта трех многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит более 10,4 млн рублей.

Ремонт пройдет в домах, построенных еще в 1960-х годах. Специалисты обновят сразу несколько важных элементов зданий – фасады, крыши, фундаменты, системы горячего водоснабжения, а также установят современные водонагреватели.

«Каждый обновленный конструктивный элемент снижает риск аварий, повышает надежность здания и создает более комфортные условия для жителей. Из таких работ складывается системная модернизация жилого фонда региона», – сообщили в фонде капремонта Ставропольского края.

Всего в 2026 году программа капремонта охватит 492 многоквартирных дома в крае. Планируется обновить около 800 конструктивных элементов зданий на общую сумму 4,3 млрд рублей.

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