После подтопления на ставропольской региональной дороге расчистили мост. Фото: миндор СК

На региональной дороге «Архангельское – Плаксейка» на Ставрополье специалисты очистили подмостовое пространство после подтопления. Работы провели, чтобы восстановить свободный проход воды под сооружением.

Ранее из-за сильных осадков и повышения уровня воды в реке Кума участок дороги оказался подтоплен и был временно закрыт для движения. После этого дорожные службы провели работы по ликвидации последствий паводка. Специалисты очистили пространство под мостом и проверили состояние объекта.

«Мы продолжаем мониторинг мостовых сооружений на региональных трассах края, проводится очистка водопропускных труб, осуществляется контроль состояния мостов и путепроводов, в первую очередь мониторинг ведется на паводкоопасных участках дорог», – рассказали в миндоре Ставропольского края.

Сейчас ограничений движения на региональных дорогах нет.

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