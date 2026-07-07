На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности спустя 17 часов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ставропольского края отменили режим беспилотной опасности, который действовал более 17 часов. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Сигнал об отмене режима поступил 7 июля в 11:06. До этого он действовал с 17:49 6 июля. За время действия режима экстренные службы края не сообщали о каких-либо происшествиях.

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