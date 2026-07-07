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НовостиОбщество7 июля 2026 10:11

Более 100 жителей округа на Ставрополье обучили первой помощи

На занятиях показали, как действовать при травмах, кровотечениях и остановке сердца
Ева ТКАЧЕНКО
Более 100 жителей округа на Ставрополье обучили первой помощи

Более 100 жителей округа на Ставрополье обучили первой помощи

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Дивном Апанасенковского округа Ставрополья местные жители прошли практическое обучение по оказанию первой медицинской помощи. Занятие организовали в рамках краевой программы подготовки населения.

Более 100 участников узнали, как действовать при различных неотложных состояниях – от переломов и кровотечений до остановки сердца. Во время занятия жители изучили теорию и отработали практические навыки. Эти знания помогут оказать помощь пострадавшему до приезда медиков.

Краевая программа «Организация массового обучения населения Ставропольского края оказанию первой помощи», в рамках которой прошли занятия, работает с 2025 года. Ее цель – обучить базовым навыкам не менее 800 тысяч жителей региона.

«Знание основ первой помощи – это не просто навык, это гражданская ответственность каждого из нас», – рассказали в минздраве Ставропольского края.

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